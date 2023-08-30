Ректор МГУ рассказал, сколько детей участников СВО приняли на обучение МГУ принял на обучение свыше 100 участников СВО и их детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова принял на обучение 115 участников специальной военной операции на Украине и их детей, заявил ректор образовательного учреждения Виктор Садовничий. По его словам, которые приводит ТАСС, в вузе также принимают студентов из других учреждений, расположенных на новых территориях России. Их зачисляют на факультеты даже в том случае, если мест больше нет.

В этом году мы приняли 115 абитуриентов — это дети тех, кто участвовал в боевых действиях [в зоне проведения СВО], и те, кто участвовал сам, — заявил Садовничий на пресс-конференции, приуроченной к скорому началу нового учебного года.

Всего в рамках приемной кампании на бюджетные направления было зачислено 4 тысячи человек. Все они получат образование по программам бакалавриата. Еще примерно 6 тысяч человек планируется зачислить в вуз на платной основе, отметил ректор. На программы магистратуры зачислены 2,8 тысячи человек, в том числе 23 человека по квоте целевого приема.

Как сообщалось ранее, в МГУ откроется новый суперкомпьютер с мощностью в 400 петафлопс. По словам Садовничьего, это открытие станет важным событием для вуза и всей России, так как оно позволит вернуть лидерство в данной сфере.