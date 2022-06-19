Ректор МГУ предупредил о трудностях для иностранных студентов в России Ректор МГУ Садовничий: трудности с перелетом из-за санкций могут снизить число иностранных студентов в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трудности с авиаперелетами, которые возникли из-за санкций Запада могут привести к снижению притока иностранных студентов в Россию, заявил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). По его словам, которые цитирует ТАСС, зарубежным абитуриентам будет предложена дистанционная форма обучения.

Нам жаль, мы готовим хороших специалистов, и они хотят к нам приезжать. Но все-таки эти ограничения есть, наверное, это скажется на снижении количества иностранных студентов, — сказал Садовничий.

На сегодняшний день, по данным Минобрнауки РФ, в российских вузах проходят обучение более 324 тыс. иностранных студентов.

Тем временем ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов заявил, что сотрудничество с зарубежными вузами будет расширяться, несмотря на происходящее в мире. По его словам, некоторые европейские университеты приостановили партнерство, но «мир большой».