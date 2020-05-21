Ректор МГУ хочет принимать иностранных студентов по портфолио

https://static.news.ru/photo/9b7dcf26-9b73-11ea-916b-fa163e074e61_660.jpg Виктор Садовничий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские университеты могут облегчить условия поступления для иностранных студентов, считает ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, абитуриентов из других стран можно принимать на основании портфолио.

Такое заявление он сделал в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным, передаёт «Интерфакс». Руководитель вуза уверен, что в этом году иностранных студентов будет не меньше, чем в прошлом.

Наша задача, которая вами поставлена, Владимир Владимирович, удвоить число иностранных студентов. И в этой связи я также предлагаю усилить информационную деятельность наших университетов, наших министерств. Например, сильнее использовать сайт Russia Study о преимуществах нашей системы образования, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Московский государственный университет имени Ломоносова с 15 июня начнёт приём документов у иностранных абитуриентов. По словам ректора вуза Виктора Садовничего, вступительные испытания пройдут в дистанционном режиме.