Ректор и руководители СПбГПМУ спасли пассажира авиарейса во время полета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководители Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), а также ректор вуза Дмитрий Иванов оказали помощь пассажиру рейса Санкт-Петербург — Красноярск, которому в ходе полета стало плохо, сообщает пресс-служба учебного заведения. Экстренной посадки самолета удалось избежать, поскольку состояние пассажира получилось стабилизировать.

В пресс-службе вуза пояснили, что один из авиапассажиров во время полета стал терять сознание, возникла опасность для его жизни. Специалисты быстро оценили состояние здоровья этого человека и оказали ему помощь.

Врачи незамедлительно оценили состояние пассажира и оказали ему необходимую помощь. На борту имелась аптечка с необходимыми препаратами, был доступен медицинский кислород, который потребовался мужчине, — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков помог пассажирам, когда летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву самолет попал в зону турбулентности. На опубликованном видео видно, что лайнер сильно трясет, а люди кричат и зовут на помощь. Глава Минздрава Камчатки обработал рану упавшей женщине, а когда у другой пассажирки началась паника, Гашков помог и ей.