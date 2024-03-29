Ректор Бауманки высказался о платной отработке прогулов в вузах Ректор Бауманки Гордин выступил против платной отработки прогулов студентами

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Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин выступил против платных отработок в вузах. Комментируя НСН ситуацию в Санкт-Петербургском педиатрическом университете, где с апреля решили ввести подобную практику, ректор подчеркнул, что лучше избегать подобных денежных взаимоотношений со студентами.

Может так можно, но мы подобным образом поступать не будем. Наша задача воспитывать, это совместная работа преподавателей и студентов, особенно на старших курсах. Мне кажется, заниматься денежными взаимоотношениями не очень правильно, — пояснил Гордин.

По его словам, такую практику можно сравнить с узаконенным репетиторством. Ректор отметил, что юридических противоречий при организации платных занятий нет, но само решение является спорным. По его мнению, посещаемость и успеваемость являются зоной ответственности студента, а знания имеют большее значение, чем количество часов, проведенных в вузе.

До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в Санкт-Петербургском педиатрическом университете с начала апреля студенты должны будут отрабатывать пропуски, посещая платные индивидуальные или групповые занятия численностью более пяти человек. Их стоимость составит от 700 до 850 рублей.

Президент России Владимир Путин ранее дал поручение до 1 июня разработать указ об учреждении стипендии в 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.