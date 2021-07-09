Ректор Бауманки награждён орденом «За заслуги перед Отечеством»

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В Министерстве туризма Египта заявили, что Каир и Москва в настоящий момент определяют сроки запуска чартерных рейсов. Египетские и российские власти пока не договорились, передаёт ТАСС.

Правительства Египта и России осуществляют координацию с целью определения даты возобновления чартерных рейсов и въездного российского туризма на египетские туристические курорты, — сказал министр туризма и древностей Арабской Республики Халед...