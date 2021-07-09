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Ректор Бауманки награждён орденом «За заслуги перед Отечеством»

21:21, 11 июля 2021
Фото: Instagram/bmstu1830
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Ректор Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолий Александров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещён на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что Александров награждается за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Также из документа следует, что орденом Александра Невского награждён ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени бывшего ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова.

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