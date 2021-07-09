Ректор Бауманки награждён орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ректор Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолий Александров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещён на официальном портале правовой информации.
В документе
Также из документа следует, что орденом Александра Невского награждён ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев.
Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени бывшего ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова.