Рекрутер рассказала, как СВО изменила российский рынок труда HR-специалист Лоикова заявила, что с начала СВО в РФ выросло число вакансий на госслужбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В марте, после начала спецоперации на Украине, база вакансий в России сократилась на 122 195 позиций — до 905 тысяч, рассказала NEWS.ru независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Она заметила, что заметнее всего упал спрос на специалистов страховых компаний, на тех, кто работает в автомобильном бизнесе, а также на административный персонал. По словам Лоиковой, единственная сфера с заметным приростом вакансий — государственная служба (+21% в сравнении с началом СВО).

С начала спецоперации упал спрос на административный персонал, специалистов страховых компаний и сотрудников, работающих в автомобильном бизнесе. Госслужба оказалась единственной сферой с приростом вакансий. При этом, если посмотреть на данные за четвертый квартал 2022-го, то можно увидеть, что примерно на 40% вырос спрос на сотрудников в оборонной промышленности. Причем речь идет как об инженерах, так и о тех, кто непосредственно стоит за станком. Вакансии абсолютно разные, — заметила Лоикова.

Она добавила, что на фоне процессов, произошедших после начала спецоперации, на рынке труда стали появляться особенно «дефицитные» профессии. Специалист сказала, что в РФ после ухода большого количества зарубежных компаний еще не до конца перестроилась логистика. Поэтому рынку очень нужны специалисты по закупкам, инженеры-технологи, метрологи и не только. Для оптимизации процессов необходимы также экономисты и финансисты, заявила эксперт. Она уточнила, что в этом случае нет разницы, чем именно занимается компания.

Перед Новым годом стабильно растет спрос на продажников, маркетологов и пиарщиков. Дело в том, что конец года для некоторых отраслей — время заработка. Лично я увидела на этот раз увеличение спроса примерно на 3% на специалистов в сфере услуг. Рынок предложений в ретейле прибавил около 6%, — подчеркнула независимый HR-специалист.

Она добавила, что также на фоне спецоперации наблюдается дефицит медиков, ведь многие специалисты трудятся непосредственно в зоне проведения СВО.

При этом, уточнила Лоикова, спрос в сфере консалтинга вырос на 16%. Эксперт связала это с тем, что часть оставшихся в России компаний, которые прежде были частью распавшейся на юрлица иностранной фирмы, нуждаются в реорганизации.

Ранее специалист сообщала, что сейчас на российском рынке труда отмечается существенный дефицит высококлассных психологов, инженеров, врачей, IT-специалистов, а также тех, кого в профессиональном плане можно отнести к категории «рабочие руки».