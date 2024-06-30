Рекордные очереди на Крымский мост: наплыв туристов или атака ВСУ?

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста

Рекордная очередь из автомобилей выстроилась на проезд через Крымский мост. Сколько автомобилей ждут проверки, открыт ли мост, есть ли опасность со стороны ВСУ?

Сколько машин в очереди на Крымский мост

Впервые с начала 2024 года очередь на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон составила более 1000 автомобилей. По данным канала оперативной информации, на 14:00 в очереди стояло 1130 машин.

«В очереди со стороны Тамани находится 810 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Ожидание около часа», — сообщает Telegram-канал «Крымский мост: Оперативная информация».

Судя по данным канала, количество автомобилей в очереди на проезд в сторону Крыма резко выросло с утра 30 июня: уже в 07:00 в очереди стояло 175 машин. Очередь со стороны Керчи появилась только к 13:00.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями пробки на въезд на мост.

«С Тамани пробка начинается чуть дальше виноградников. С Керчи мрак, далеко от первого путепровода», — написала в чате Леся Смирнова.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста

Когда закрывали Крымский мост, почему пробки

Мост был перекрыт для движения минувшей ночью в 02:38. Перекрытие продолжалось всего около 17 минут и не повлияло на скопление машин. Пробки связывают с началом туристического сезона, теракты не остановили наплыв россиян.

«С началом большого туристического сезона в Крым устремились тысячи туристов. По сообщениям местных СМИ, к Крымскому мосту едут не менее 10 тысяч машин», — отмечает Telegram-канал Readovka.

Атаки ВСУ на Севастополь не смогли вызвать резкий отток туристов.

«Назвать продажи туров высокими нельзя, но к концу мая Крым вышел по числу отдыхающих на 5,2 миллиона туристов. Это уровень всего прошлого года. По оценке АТОР, сейчас там отдыхает около 300 тысяч туристов (организованных и неорганизованных), в Севастополе — около 20 тысяч», — пишет агентство «Прайм».

Читайте также:

Крымский мост спасен? Что рассказал Белоусов про самую массированную атаку

Атака ВСУ на Севастополь: режим ЧС, число жертв, что известно 24 июня

Теракты «убили» пляжный сезон: туристы бегут в панике из Крыма и с Кавказа?