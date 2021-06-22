Рекордное число москвичей записалось на прививку от COVID-19

За последние сутки на процедуру вакцинации от COVID-19 записалось рекордное количество жителей Москвы — около 60 тысяч человек. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин, слова которого приводит пресс-служба правительства столицы.

Вчера записалось вообще рекордное количество — около 60 тысяч. Ещё недавно мы падали до уровня шести тысяч в день. То есть разница в записи практически в 10 раз, — заявил градоначальник.

По его словам, это означает, что в ближайшие месяцы горожане получат надёжную защиту от вируса,и столица сможет вернуться к нормальной жизни.

Сейчас же эпидемиологическая ситуация в Москве остаётся сложной. Мегаполис приближается к пику заболеваемости, отметил мэр.

Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге зафиксированы новые рекорды смертности от коронавируса за сутки. В крупнейших городах страны скончались 88 и 93 человека соответственно. Всего в стране за 24 часа умерли 548 пациентов с COVID-19.