Рекордная жара до +41, залповые ливни: какими будут июль и август 2024-го

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Июль начался с аномальной жары и разрушительного урагана в Москве. К выходным стало прохладнее, однако ненадолго - в понедельник и вторник жителей столицы снова предупредили о возвращении жаркой погоды. Тем временем в северо-западные регионы России пришли ливни и грозы, а на Кавказе из-за рекордной жары заявили о возросшем риске пожаров и отключениях электричества. NEWS.ru поговорил с синоптиками о том, какой будет вторая половина лета в России и каких еще климатических сюрпризов ждать жителям разных регионов.

Каким будет июль в Москве

В июле в столице ожидается очень теплая погода с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы, характерной для «макушки» лета, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом в третью декаду месяца ситуация изменится, добавил он.

«До 15 июля будет очень хорошая погода с минимумом дождей. Июль в этом году жаркий, такое случается раз в десять лет. Третья декада месяца будет не такой жаркой. Будет теплее климатической нормы, но все-таки 30-градусной жары уже ждать не стоит. В конце месяца установится теплая, комфортная погода с температурой 22–25 градусов», — пояснил Шувалов.

Жаркая погода продержится в Москве еще около месяца, считает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он назвал июль последним благоприятным для купания месяцем.

«В столичном регионе температура в июле будет выше нормы с преобладанием солнечной и засушливой погоды. В целом настоящему лету с высокими температурами и хорошо прогретой водой „осталось“ четыре недели максимум», — предположил Тишковец в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Будут ли ураганы, смерчи, катаклизмы в июле

Ураганов, подобных бушевавшему 5 июля в Москве «Орхану», больше не предвидится, заявил Тишковец. По его прогнозам, 9 июля в столицу придут грозовые дожди, а в воскресенье жители города столкнутся с залповыми ливнями высокой интенсивности, затем снова установится сухая и жаркая погода.

«Исключением станет лишь вторая половина вторника, когда скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем, а также воскресенье, когда атмосфера выстрелит залповым ливнем высокой интенсивности», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Не исключено, что последняя декада июля может выполнить норму по осадкам и восполнить их дефицит, заявила NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ждать ли повторения аномальной жары 2010 года в Москве

Повторения температурных рекордов 2010 года в Москве ждать не стоит, уверен Тишковец.

«Июль будет жарким и засушливым. Но не стоит даже близко сравнивать с июлем 2010 года, когда максимально термометр в Москве показывал +38,2, а весь месяц дневная температура постоянно была выше +30 с восемью рекордами жары и всего 12 мм осадков (13% от нормы месяца)», — написал он в своем Telegram-канале.

Аномально жаркая погода продлилась в Москве с конца июня до середины августа 2010 года. Высокие температуры и засуха спровоцировали массовые пожары и смог в ряде городов центральной части России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каким будет август в Москве

Август с большой долей вероятности будет теплым, предположил синоптик Александр Шувалов. Он допустил сохранение теплой погоды в августе после жаркого июля.

«Можно с вероятностью 60% утверждать, что следующий за жарким июлем месяц будет теплым. Более вероятно сохранение теплой погоды, нежели наступление холодов или понижение температуры до климатической нормы», — пояснил он.

Метеоролог Евгений Тишковец пообещал москвичам «скромное тепло» в августе.

«По статистике, если два первых летних месяца теплее нормы, то третий месяц в 80% случаев не бывает жарким. Скорее всего, нас ждет температура в пределах нормы, но это уже «скромное» тепло, поскольку норма для августа в Москве — плюс 21 градус. Скорее всего, так и будет, долгосрочные прогнозы это подтверждают», — добавил он.

Какой будет вторая половина лета на юге России

На юге России установилась рекордная жара, которая сохранится в течение месяца, предположил Тишковец. Самые высокие температуры наблюдаются в Донбассе, Запорожье, Херсонской области, там отметка термометра достигает +41 градуса. По его словам, небывалая жара также надолго установилась в Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

«Сильнейшая и многократно рекордная жара ожидается в таких российских региональных центрах, как Донецк (+37), Симферополь (+37), Ростов-на-Дону (+39), Запорожье (+40), Краснодар (+40), Херсон (+41). Причем в Запорожье будут побиты не только рекорды для нескольких дней, но и всего июля, который держится с 2016 года (+39,5)», — написал Тишковец в Telegram-канале, имея в виду прогноз на июль.

Он добавил, что в Херсоне установилась самая высокая температура за всю историю наблюдений (+40,5). По его оценкам, рекордная жара продлится до 11 июля.

Сильная жара на юге России продержится до середины июля, предположил синоптик Александр Шувалов. «Погода на юге России будет радовать. Но кого-то и огорчать», — говорит Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, в Крыму из-за солнечного антициклона температура в июле будет держаться на отметке 35–38 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В Сочи менее агрессивная жара, 30–32 градуса. Такая погода сохранится до конца второй декады июля», — уточнила метеоролог.

В августе в большей части регионов установится температура, близкая к климатической норме.

«Климатическая норма для каждого региона своя. Однако холодов точно ожидать нигде не стоит», — добавила Позднякова.

В каких регионах ожидается необычная для них погода

На юге Западной Сибири вторая половина июля будет прохладной, рассказал синоптик Александр Шувалов. В целом такая тенденция будет сохраняться на всей территории Сибири.

«Сибирь, пожалуй, — единственное место на карте России, где во второй половине июля будет царствовать отрицательная аномалия температуры, то есть прохладная погода. В Новосибирске, Томске, Кемерово будет до 17–22 градусов тепла и большое количество осадков. Похолодание начнется после 17 июля», — добавил Шувалов.

В то же время, по его словам, в Забайкалье и Якутии практически весь июль за редким исключением ожидается до 30 градусов тепла.

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