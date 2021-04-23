Рекорд по осадкам и заморозкам прогнозируют синоптики в Москве

https://static.news.ru/photo/b44c60f2-a46a-11eb-8d37-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грядущие выходные могут побить рекорд 140-летней давности по выпадению осадков в Москве. Синоптики называют дату 24 апреля, сообщает «Подмосковье сегодня».

В столице ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков, рассказал изданию ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Возможно выпадение от 6 до 10 мм осадков за сутки, учитывая то, что месячная норма сейчас — около 40 мм, то это практически её четверть, — пояснил специалист.

Ко всему прочему, в Москве ожидается небывалое для конца апреля похолодание до +4 градусов выше нуля. Такой температурный режим установится надолго, предупреждают синоптики. В начале следующей недели температура воздуха будет доходить до +12 градусов, но при этом по утрам возможны заморозки. Иногда будет идти дождь со снегом.

Как сообщалось ранее, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что тепло не вернётся в Москву раньше 5 мая. По её словам, в ближайшие две недели в столице будет наблюдаться холодная погода.