Рекомендовано употребить: как вопрос о фудшеринге становится политическим Согласно опросам, в продовольственной помощи нуждается 31 процент россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продуктовая помощь находится в топе рейтинга социальных запросов — треть россиян признались, что нуждаются в подобной поддержке. Подавляющее большинство опрошенных считают, что продукты с истекающим сроком годности необходимо использовать, а не утилизировать. При этом 57% признались, что покупают продукты с истекающим сроком годности. В то же время в стране ежегодно уничтожается до 17 миллионов тонн продовольственных товаров. Эксперты уверены: число нуждающихся в еде растет день ото дня, однако решиться на введение продовольственной помощи в федеральном масштабе государство пока не может.

Благотворительность за чужой счет?

Абсолютное большинство (65%) россиян отмечают ухудшение своего финансового положения за год, при этом продуктовая помощь входит в число ключевых в рейтинге социальных запросов (в таковой на сегодняшний день нуждается 31% россиян). Об этом говорится в исследовании Центра социального проектирования «Платформа», проведенном при поддержке Х5 Group. Примечательно, что 68% считают, что через полгода покупать продукты будет финансово труднее.

90% россиян уверены: продукты с истекающим сроком годности следует использовать, а не утилизировать. При этом 57% сообщили, что регулярно приобретают такие продукты.

Руководитель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов, комментируя для NEWS.ru результаты исследования, заметил, что именно за счет практики фудшеринга общество может получить огромный ресурс для стабилизации социальной ситуации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под фудшерингом обычно понимается практика распределения продуктов питания, как правило, с истекающим сроком годности. Первоначально он появился в Германии как способ уменьшения объемов пищевых отходов. Помимо экологической функции, фудшеринг также выполняет социальную функцию, помогая обеспечить продовольствием малообеспеченные слои населения. По данным ООН, число голодающих в мире достигло 820 миллионов и продолжает расти.

Сегодня, по различным подсчетам, утилизируется — попросту выбрасывается — от 17 до 18 млн тонн продовольствия с истекшим сроком годности. Это только объемы торговых сетей, без учета потерь самих производителей. Наши социологические замеры показывают, что 90% процентов населения считает: продукты с истекающим сроком годности нужно использовать по их прямому назначению. Уничтожение продовольствия является не только экономическим, но и этическим вопросом: выбрасывать хлеб грешно, — пояснил Фирсов.

По его мнению, досадные и бессмысленные регуляторные препятствия, вроде взимания с бизнеса НДС за бесплатную передачу продуктов социально незащищенным слоям, выглядели недоразумением и в докризисное время. Сегодня они — вопиющая нелепость, утверждает эксперт.

Уровень потребления падает. Необходимы инструменты стабилизации, которые предложит не только государство, но и все ресурсные группы. В этой связи вопрос фудшеринга не только социальный или экономический, он — политический. Надо раскупорить все каналы, убрать все ограничения, дать народу продовольствие, которое сейчас выгоднее, вследствие иррациональности налоговой системы, закапывать в землю, — указал Фирсов.

Всерьез фудшеринг начали обсуждать прошлым летом, указывает в разговоре с NEWS.ru эксперт рынка пищевых продуктов, руководитель консалтингового агентства Bright Consulting Мария Яшенкова. Тогда речь шла об альтернативе идее продовольственных карт. По оценкам Яшенковой, для государства продовольственные карты представляются очень тревожной историей, которая рискует отбросить к послевоенной жесткой экономии и дефициту или перестроечным талонам.

«Даже психологически болезненно принять сейчас решение о полноценных продовольственных картах, не считая инвестиций, которые необходимы для реализации этого проекта», — подчеркивает собеседница NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако распространение практики фудшеринга автоматически рождает ряд вопросов. Прежде всего, чтобы торговым сетям стало выгодно заниматься данным видом деятельности, необходимо лишить их обязанности выплачивать НДС за эти продукты.

Но остается непонятным: а какая-то иная компенсация сетям от государства вообще полагается, или же это просто такая классная социальная история за счет ретейла и производителей? Спасибо, конечно, что разрешили не платить налоги за благотворительность. Но, по сути, речь идет о масштабной федеральной программе. И когда за нее несет ответственность исключительно бизнес — это беспрецедентно. На мой взгляд, подобная практика — далеко не лучшая, поскольку речь идет о передаче важнейшей социальной функции частным лицам, — утверждает Яшенкова.

В то же время она признала, что на фоне очередного повышения цен потребность в подобной программе крайне высока. Как ожидается, цены существенно вырастут даже на те товары, на которые ранее традиционно сдерживались. Эксперты признают: уже сегодня многие граждане России не могут позволить себе полноценный рацион.

Утилизировать нельзя отдать

В России о практике фудшеринга заговорили не только из-за того, что население стало остро нуждаться в еде. Списания продукции, которая не была успешно реализована, происходили всегда. Однако ранее продукты возвращались поставщикам, что было предусмотрено соответствующими контрактами.

После ужесточения законодательства о регулировании потребительского рынка по целому спектру скоропортящихся товаров подобный возврат стали запрещать, и ретейлер должен более внимательно рассчитывать необходимые закупки товаров для реализации, чтобы минимизировать собственные потери.

Фото: Сергей Медведев/ТАСС Утилизация продуктов

Однако потери всегда были, есть и будут, поэтому часть продукции неизбежно уходит в утилизацию. При этом в российском законодательстве достаточно строго регулируется реализация продукции в установленные сроки годности. В большинстве своем на дату срока годности продукция еще не выходит из возможности употребления. Скорее речь идет об игре формулировок. Например, на упаковках в США и других странах чаще используется формулировка «Рекомендовано употребить до <...>». Это означает, что в течение еще нескольких дней продукция представляет собой вполне годный товар, не утрачивая необходимые потребительские свойства и не представляя опасности для жизни и здоровья, — рассказал NEWS.ru генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

По его словам, после того как возврат товаров поставщикам был запрещен, ретейлеры стали активно лоббировать изменения в налоговом учете для того, чтобы была возможность хотя бы часть товара не списывать, а использовать по другому назначению. Собственно, тогда и появилась идея, чтобы сеть, отправляя товары на благотворительность, была избавлена от дополнительных налогов.

Востребованность фудшеринга в России очевидна. Даже по официальной статистике, около 2,5 миллиона россиян недоедают, более 20% россиян живут за чертой прожиточного минимума, то есть они экономят даже на еде. К сожалению, многие люди нуждаются в поддержке, — указал эксперт.

Между тем как таковых эффективных мер поддержки на государственном уровне практически до сих пор нет. Несколько программ разрабатывались и широко анонсировались, однако так и не вышли за пределы министерств.

Механизмов поддержки малоимущих в России действительно не так и много, соглашается генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. По ее словам, речь идет о бесплатных завтраках и обедах для детей в школах. Также малообеспеченные семьи с детьми-инвалидами вправе несколько раз в неделю бесплатно получать молоко. Существуют также определенные выплаты, которые нельзя назвать большими и на которые могут рассчитывать далеко не все нуждающиеся.

Сейчас доходы граждан в России продолжают снижаться — мы видим, что на еде уже экономят порядка 70% россиян. Это очень высокий показатель. Меняется структура потребления: люди потребляют больше углеводов, включая простые углеводы — дешевые макароны, хлебобулочные изделия, картофель. Это основа их рациона. Экономят прежде всего на мясе, даже на курице, свинине. По сути, у нас недопотребление практически по всем продуктам питания, за исключением сахара — россияне едят сахара в два раза больше, чем положено, — сообщила NEWS.ru Петрова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Также, продолжает эксперт, россияне мало употребляют свежие овощи и фрукты. Недопотребление наблюдается даже в сегменте простых круп — гречки, риса. Аналогичная ситуация складывается и в сфере молочной продукции.

Людей надо кормить, поэтому развитие фудшеринга выглядит необходимой мерой в борьбе с бедностью и голодом. К сожалению, мы не можем решить весь комплекс проблем только при помощи благотворительности и волонтёрства — ситуация стала ухудшаться у многих людей, — указала Петрова.

По данным ВЦИОМа, почти четверть россиян признались, что начали больше экономить на еде с марта этого года. Среди таких людей больше всего молодежи: 26 процентов опрошенных — в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 22 процента — от 35 до 44 лет. На еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (69%).

Также, как сообщает РБК, эксперты РАНХиГС предложили исключить из перечня социально значимых продуктов яблоки и говядину. Они, по мнению авторов, предложения слишком дорожают и «входят в рацион наиболее обеспеченных семей». В список социально значимых сейчас входят 24 продукта: в частности, всё мясо, мороженая рыба, масло, молоко и яйца, хлеб, рис, гречка, картофель, капуста, лук репчатый и морковь.

