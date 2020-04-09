Рекомендации по подготовке школьных экзаменов опубликуют 14 апреля

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Десять человек оштрафованы в Москве за нарушение режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В постановлениях указано, что они отошли на расстояние более ста метров от места проживания. Однако в указе мэра столицы такого запрета нет.

По данным «Медиазоны», штрафы составили 15 тысяч рублей, а заседания прошли до 8 апреля, когда председатель правительства России Михаил Мишустин разрешил московским полицейским составлять на нарушителей протоколы по столичным законам,...