Рекомендации по подготовке школьных экзаменов опубликуют 14 апреля

https://static.news.ru/photo/d91841e6-7a6b-11ea-9a2c-fa163e074e61_660.jpgФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Рекомендации по подготовке к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ) опубликуют 14 апреля 2020 года, рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Четырнадцатого апреля у нас на сайте Федерального института педагогических измерений будут выложены рекомендации предметников по каждому отдельно взятому предмету, как правильно за оставшийся период подготовиться к сдаче экзаменов, — рассказал чиновник в прямом эфире на портале «Будущее России».
Он добавил, что учащиеся девятых классов не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году. Такое решение принято на фоне распространения коронавирусной инфекции. Соответствующая рекомендация уже «ушла в регионы».
Ранее Министерство просвещения предписало провести ОГЭ для выпускников девятых классов в очном режиме.
Помимо этого, как писал NEWS.ru, сроки обучения школьников с первого по восьмой классы в регионах могут быть сокращены, если эпидемическая обстановка по коронавирусу останется неблагоприятной.