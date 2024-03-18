Рекламу в видеоиграх возьмут под контроль В России доработают закон о контроле рекламы в видеоиграх

Правительство России отправило на доработку законопроект, согласно которому реклама в видеоиграх будет ограничена 15 секундами, а в играх для детей будут установлены надлежащие возрастные ограничения и требования к рекламным продуктам, сообщает RTVI со ссылкой на свои источники. Уточняется, что видеоигры предлагается прерывать на рекламу не чаще одного раза в 20 минут.

Издание отмечает, что сейчас в России нет каких-либо законодательных требований к продолжительности и содержанию рекламы в видеоиграх, в том числе и критериев рекламы в детских видеоиграх. Особый интерес у авторов инициативы вызывают игры модели «бесплатная игра», разработчики которых сделали просмотр рекламы необходимой частью игрового процесса.

Проблема распространения рекламы в видеоиграх приобретает особую остроту ввиду распространенности модели «бесплатная игра», чей принцип основывается на отсутствии абонентской платы и обязательных платежей, но предусматривает демонстрацию рекламы в качестве обязательного условия продолжения видеоигры или продвижения в игровом процессе, — цитирует издание уточнение к законопроекту.

Ранее стало известно о планах Банка России и Генпрокуратуры ограничить работу так называемых «раздолжнителей» — консультантов, предлагающих услуги по решению проблем с долгами. По данным РБК, ежегодно россияне отдают «раздолжнителям» до 50 млрд рублей, тогда как те предлагают заведомо ложные решения проблем с долгами, что приводит к финансовым потерям.