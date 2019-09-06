Фото: Normann Hochheimer / CHROMORANGE/Global Look Press

Пользователи Сети высмеяли блогера Кайла Боэна (Kyle Boen) из США за нелепую рекламу лекарства от геморроя. Проплаченный пост американец опубликовал в Instagram.

На фото он стоит посреди горной реки с походным рюкзаком. В комментариях он отмечает, что сталкивался с тем, что друзья не могут составить ему компанию в путешествии из-за обострения геморроя. Чтобы такого не случалось — он призвал подписчиков купить определённые таблетки от заболевания:

Эти таблетки легко упаковать в ваш рюкзак, чтобы они быстро облегчили ваше состояние. Не позволяйте геморрою помешать вашему большому приключению! Скорее выходите из дома и исследуйте мир!

Некоторые подписчики признали, что в рекламе таких таблеток нет ничего предосудительного, но слишком серьёзный формат поста сделал его смешным.

Скорее всего, не он был автором публикации. Очень формальный язык, — написал пользователь Scscheller.

Ранее News.ru писал о том, что Филиппа Киркорова высмеяли в Сети из-за неудачной шутки. Певец решил заинтриговать поклонников и разместил на своей странице в Instagram короткий видеоролик, на кадрах которого видно, что вооружённые люди в масках угрожают ему. Подписчики и хейтеры засомневались в правдивости слов звезды, а также раскритиковали его внешний вид. Цветастое пальто и золотую корону на голове артиста назвали полнейшей безвкусицей. Кроме того, поклонники не оценили его шутку с появлением бойцов в кадре, обвинив Киркорова в банальности.

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