https://static.news.ru/photo/1b55edd0-c85e-11e9-aa30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова рассказала о подготовке рейтинга безопасных сайтов для несовершеннолетних.

Временная комиссия по развитию информационного общества Совфеда разработала в прошлом году рекомендации по обеспечению безопасности детей в Интернете, в том числе, защите от кибербуллинга. В текущем году комиссия проверит выполнение рекомендаций крупнейшими сайтами и на основе этой проверки составит рейтинг, рассказала Бокова « Парламентской газете ».

Как писал News.ru ранее, по словам экспертов, признаком того, что ребёнок подвергается травле в Сети, может быть удаление им своих аккаунтов в соцсетях и другие изменения в поведении. В Роскачестве обращают внимание, что родителям нужно договориться со своими детьми о том, чтобы они обязательно сообщали при угрозах или оскорблениях.