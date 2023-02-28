Рейсы в Санкт-Петербург возвращаются во Внуково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько самолетов, вылетевших в Санкт-Петербург, возвращаются в московский аэропорт Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу воздушной гавани. Там уточнили, что другие рейсы в петербургский аэропорт Пулково могут быть перенесены.

Несколько воздушных судов, которые вылетели в Санкт-Петербург, возвращаются. Кроме того, в ближайшее время возможны переносы рейсов, которые должны отправиться в аэропорт Пулково, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», аэропорт закрыли из-за неопознанного летающего аппарата, который похож на большой беспилотник. Введен план «Ковер». Он используется в исключительных случаях и требует немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных.

Небо над Пулково закрыто в радиусе 200 километров, а в воздухе находятся два истребителя. Власти сообщили, что воздушная гавань не будет принимать и отправлять рейсы до 12:00, однако аэропорт работает штатно.