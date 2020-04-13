Рейс Нью-Йорк — Москва совершит промежуточную посадку в Петербурге

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Жители Москвы смогли оформить уже порядка 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска, из них более 70% — именно через mos.ru, — приводятся в сообщении на сайте mos.ru слова руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда...