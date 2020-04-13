Рейс Нью-Йорк — Москва совершит промежуточную посадку в Петербурге

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка в Москву, назначенный на 14 апреля, совершит также посадку в Санкт-Петербурге.
Рейс № SU103 изменил путь следования. Перелёт состоится по маршруту Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва. Вылет 14 апреля в 19:20 по местному времени, — сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.
Как писал NEWS.ru, представители «Аэрофлота» сообщили об эвакуации 130 российских граждан из Испании в Россию. Рейс авиакомпании вылетел из аэропорта Мадрида. Самолёт полетит сначала в Москву, а потом в Санкт-Петербург. Российский посол в Мадриде Юрий Корчагин отметил, что на сегодняшний день в Испании осталось более 1000 граждан РФ. Все они намерены вернуться на родину.
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