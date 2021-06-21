Рейс Москва — Екатеринбург отложили на сутки из-за поломки самолёта

https://static.news.ru/photo/a3c0fdd8-d278-11eb-a253-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на сутки задержали вылет рейса до Екатеринбурга авиакомпании «Уральские авиалинии». «КП-Екатеринбург» сообщает со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, что у пилотов воздушного судна возникли сложности с запуском двигателя.

Самолёт должен был вылететь из аэропорта Домодедово ещё в воскресенье, 20 июня, в 20:20. После посадки на борт пассажиры два часа провели в салоне. Затем им сообщили о поломке, вывели из самолёта и отправили в зал ожидания.

Проблемы с двигателем оказались серьёзные, и в авиакомпании решили предоставить пассажирам резервное воздушное судно. Однако из-за загруженности аэропорта Домодедово в столицу Урала оно прибудет лишь ночью.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс U6-263 сможет вылететь из столицы в 20:20 мск и прибудет в Екатеринбург в 00:35 по местному времени.

Отмечается, что на время ожидания вылета пассажиры были обеспечены горячим питанием и напитками.

Ранее в Уфе совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Северный ветер», летевший из Челябинска в Симферополь. Причиной стала неисправность бортового компьютера. На борту лайнера находились 188 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, без объявления сигнала тревоги. Никто из пассажиров не пострадал.