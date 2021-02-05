Рейс из Петербурга в Москву задерживается из-за ковид-диссидента

https://static.news.ru/photo/eddd662e-6877-11eb-a49b-96000091f725_660.jpg Фото: Pulkovo Airport St. Petersburg/facebook.com

Самолёт из Санкт-Петербурга уже более 40 минут не может вылететь в Москву. Задержка в аэропорту Пулково происходит из-за того, что на борту присутствует убеждённый ковид-диссидент. Об этом в субботу, 6 февраля, журналистам рассказали очевидцы.

Воздушное судно должно было начать выполнять рейс до Москвы уже более 40 минут назад. Однако один из пассажиров отказывается надеть маску, как это положено на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Экипаж пытался уговорить мужчину покинуть самолёт. После его отказа стюардессам пришлось вызвать полицию.

Остальные пассажиры, равно как и экипаж, находятся в защитных масках, сообщает Пятый канал.

Как ранее передавал NEWS.ru, самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Магнитогорск, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Экипаж был вынужден принять соответствующее решение из-за трещин в лобовом стекле воздушного судна.

Об этом журналистам в субботу, 6 февраля, сообщили представители пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК России.