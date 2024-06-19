Рейдерский захват, проверка мигрантов? Кто блокировал рынок в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа вооруженных людей блокировала здание рынка в Екатеринбурге, удерживая внутри всех посетителей. При чем здесь мигранты, неужели это бандитский захват, как в 1990-е?

Что произошло в Екатеринбурге

Утром 19 июня Telegram-канал Readovka сообщил, что один из рынков в Екатеринбурге заблокировали мужчины в камуфляже и с автоматами. Местные жители не могут покинуть рынок, а продавцов выгнали из их ларьков. Неизвестные одеты в камуфляж Multicam, их лица скрыты под масками.

Официальной информации о произошедшем пока что нет. Люди в форме не предпринимают активных действий и просто контролируют входы и выходы. Причина их визита не называется.

Telegram-канал «Безумный ЕКБ» опознал место происшествия — это Культурно-спортивный реабилитационный центр Всероссийского общества слепых (ДК ВОС) в районе Сортировка на северо-западе города.

В кадрах, опубликованных в Telegram-канале Readovka, видно, что в помещении вместе с вооруженными мужчинами присутствуют в большинстве своем мужчины и женщины из ближнего зарубежья, слышна нерусская речь, вывески на стенах предлагают «Дешевые ж/д и авиабилеты», «Помощь в получении патента [на работу в России]» и «Кошелек Пардохт» («оплата» на таджикском).

По данным карты 2GIS, в здании по адресу ул. Техническая, д. 23, находятся авиакассы «Узбекистан», «Замир-авиатур», «Алтын-тур», кафе «Аль-Барака», исламский магазин Zamzam Rueka и женская парикмахерская «Суулук».

Кто захватил рынок, что известно

«Ведомости Урал» пишут, что никакие силовые структуры в Екатеринбурге не опознали людей на видео, это не полицейские и не сотрудники военного следственного управления.

Получить информацию удалось Telegram-каналу It's My City.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В приемной Свердловского отделения Всероссийского общества слепых корреспонденту It's My City сообщили, что силовики „из УФМС“ вчера и сегодня „проверяли документы“ у всех арендаторов помещений (их 17). Интересовались мигрантами: „Сейчас такое по всему городу проходит“», — пишет канал.

То же самое подтвердили каналу в пресс-службе свердловского главка МВД: полицейские и Росгвардия по всей Свердловской области проводят профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».

Как связаны общество слепых и мигранты

Издание «Царьград» пишет, что район Сортировка в Екатеринбурге стал местом масштабного проживания мигрантов из стран Центральной Азии: приезжие «практически выдавили русское население». Там, в 15 минутах пешком от ДК ВОС, находится школа № 149, которая в 2022 году попала в СМИ из-за того, что в первый класс там пошли лишь 10% русских детей, остальные первоклассники — этнические киргизы и таджики.

В районе происходят драки с участием приезжих: в том же сентябре 2022 года подростки-южане сломали ногу женщине-педагогу. После теракта в «Крокус Сити Холле» полиция начала проводить на там рейды в поисках нелегалов, однако это мало помогло: в апреле 2024 года у ДК ВОС и рынка «Таганский ряд» произошла массовая драка, причиной которой стала поножовщина между двумя компаниями.

ДК ВОС стал центром притяжения для мигрантов из-за проблем с деньгами: в 2019 году его директор Арнольд Тымков рассказывал «Эху Перми», что «более 20 лет учреждение существует на деньги арендаторов», а краевое Минкультуры не помогает. В Минкульте сообщили изданию «Новый компаньон», что арендная плата в ДК ВОС ежегодно росла быстрыми темпами. В результате из культурного центра Всероссийского общества слепых вытеснили библиотеку для слепых, остались только мигранты.

Читайте также:

«Русских — на колени»: диаспора угрожает учительнице из-за ребенка-мигранта

Какие проблемы возникли у мигрантов после теракта в «Крокусе»?

Что случилось у рынка «Садовод» в Москве, почему мигранты напали на полицию