https://static.news.ru/photo/73ef3f16-cdde-11e9-809c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Агрегатор пассажирских перевозок «Яндекс» и «Вертолёты России» могут на три года отложить запуск воздушного такси в Москве. Это связано с испытаниями вертолёта VRT500, который был выбран в качестве основного вида транспорта.

В холдинге «Вертолёты России» сообщили, что испытания и сертификация VRT500 завершатся в 2022 году. До этого времени партнёры создадут концепцию развития и дадут оценку рыночной эффективности воздушных перевозок в Москве.

До 2022 года для тестирования бизнес-модели проекта будут использоваться вертолёты «Ансат». Полёты планируется организовать от МКАД, если будет позволит законодательство, — от Садового кольца.

В «Яндексе» ранее отмечали, что вертолётные рейсы можно будет заказать через приложение на смартфоне так же, как сейчас при вызове обычного такси. Агрегатор намерен установить цену, чтобы воздушные перевозки были сопоставимы по стоимости с поездкой по тому же маршруту на автомобиле бизнес-класса.

Соглашение о сотрудничестве в области развития воздушного такси компании подписали в рамках аэрокосмического салона МАКС-2019, сообщает газета « Известия ».

Ранее «Яндекс.Такси» запустил в своём приложении услугу по доставке небольших посылок — весом до 20 кг, которые поместятся в салон машины и не испортят его, сообщал News.ru.