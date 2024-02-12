Регионы предупредили об ответственности за усыпление бездомных животных Зоозащитник Горячев: за усыпление животных грозит уголовная ответственность

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За усыпление бездомных животных регионам грозит уголовная ответственность, предупредил зоозащитник Кирилл Горячев. В беседе с НСН эксперт подчеркнул, что наказать могут исполнителей подобных решений, а сама «история вызовет резонанс в обществе». По словам зоозащитника, усыпление относится к жестокому обращению с животными.

Эта мера не соответствует федеральному законодательству. Усыпление животных без владельца запрещено. Это одна из форм жестокого обращения с животными, так определено в законе. Исполнители подобных решений подлежат уголовной ответственности. Эта история вызовет резонанс в обществе, — пояснил Горячев.

По его словам, запрет кормления бездомных животных также не поможет решить проблему. Это можно рассматривать как ограничение прав жителей регионов. При этом зоозащитник призвал не забывать, что животные могут организовываться и приходить в те места, где их подкармливают. Это чревато создание опасных ситуаций как для людей, так и для самих животных.

Если я буду кормить собак у скоростной трассы, они будут и сами гибнуть, и станут причиной ДТП. Есть определенная разумность в этой истории. Но власти не хотят решать проблему, а идут на самые резкие меры, просто хотят запретить, — заключил Горячев.

Ранее стало известно, что правительство Астраханской области дорабатывает вопрос наказания за кормление бездомных животных. Если региональные власти одобрят инициативу, область станет первым субъектом России, в котором подкармливающих граждан начнут штрафовать.