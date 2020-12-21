Регионы получили от кабмина РФ право рассчитывать нормативы для парковок

https://static.news.ru/photo/a1081868-429c-11eb-a6bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о наделении регионов правом устанавливать расчётный показатель количества парковочных мест в городах и сёлах, передаёт пресс-служба правительства 20 декабря 2020 года.

Кроме того, субъекты смогут самостоятельно устанавливать минимально допустимую площадь озеленённых территорий внутри населённых пунктов. Согласно пояснительной записке к постановлению, оно позволяет реализовать изменения, внесённые в Градостроительный кодекс в 2020 году, говорится на официальном сайте кабмина.

Речь идёт о парковочных местах для легковых автомобилей рядом с жилыми домами, общественными местами, а также у границ лесопарков, мест отдыха и курортных зон. Раньше минимально допустимое количество таких мест регулировалось на федеральном уровне, — передаёт правительство.

Кроме того, кабмин выделил 750 млн рублей на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах до конца 2020 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут направлены в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и распределены по регионам. Финансирование поможет регионам заменить не менее 1010 лифтов, которые отработали положенный срок. Кроме того, такая мера поддержит отечественных производителей. Агентство уточняет, что вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 16 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что в рамках программы так называемой всероссийской реновации регионы могут получить право сносить неаварийные жилые здания, капитальный ремонт которых может обойтись слишком дорого или где существует физический износ основных элементов конструкции — крыши, стен или фундамента.