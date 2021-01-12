Регионы получат 10 млрд руб на бесплатные лекарства от сердечных болезней

https://static.news.ru/photo/57db2800-54b8-11eb-a6d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регионам России выделено из федерального бюджета более 10 млрд рублей на бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2021 году.

Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами. По его словам, соглашения со всеми субъектами заключены, средства до них уже доведены в полном объёме.

Мурашко добавил, что программа по бесплатному обеспечению лекарствами пациентов с сердечными заболеваниями продлена до 2023 года включительно. По его словам, эта программа показала свою эффективность, поскольку помогает реально спасать тысячи жизней.

Речь идёт о лекарственных препаратах 23 международных непатентованных наименований для пациентов, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию, сообщает РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что Российский фонд поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями выделит до 70% средств на обеспечение целевой категории населения лекарствами. Кроме того, средства будут направлены и на медицинские изделия и на средства реабилитации, которые не входят в стандартную программу реабилитации детей-инвалидов, писал NEWS.ru.