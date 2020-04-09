Регионы начали отправлять школьников на летние каникулы

https://static.news.ru/photo/70991db4-7a6d-11ea-af1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Несколько регионов России завершили учебный год для учеников первых-восьмых классов. Минпросвещения России разрешило аттестовать школьников по оценкам за прошлые четверти, теперь решения остались за властями субъектов РФ.

У нас уже есть регионы, которые с первого по восьмой класс учебный год завершают, и сроки проведения определены по каждой даже параллели, в какие числа она завершит учебный год. Проведут, соответственно, по текущим оценкам соответствующую аттестацию, — цитирует РИА Новости врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

По словам чиновника, пока нельзя сказать все ли 85 регионов решат отменить занятия до нового учебного года — федеральные ведомства ограничиваются рекомендациями.

Как писал NEWS.ru, ещё 8 апреля Минпросвещения рекомендовало регионам возобновлять открывать школы на территориях, которые не пострадали от коронавирусной инфекции.