Регионам выделят более 3,5 млрд рублей на развитие туризма

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Правительство России выделит более 3,5 млрд рублей регионам на развитие туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Из указанной суммы свыше 1,2 млрд рублей будет направлено на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озёр, создание туристических маршрутов с системой навигации, установку информационных центров.

Более 1,5 млрд рублей предусмотрено на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями и приобретение оборудования для информационных центров. Ещё 700 млн предназначено для оборудования новых кемпингов и автокемпингов. В общей сложности средства получат более двух десятков регионов.

Ранее в туристической отрасли раскритиковали меры её поддержки, предложенные Ростуризмом и Федеральной антимонопольной службой. Гендиректор туроператора по организации въездного туризма Валерия Девятовская пояснила, что туризм работает не от продукта, а от клиента. Может быть бесконечное множество продуктов, но если они не нужны клиенту, развития отрасли не будет, уверена она.