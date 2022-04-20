Регионам предложили самим решать вопрос о продлении майских праздников

Кабмин не поддержал инициативу о продлении майских праздников с 1-го по 10-е число. Однако власти регионов могут самостоятельно принять такое решение, где это актуально, рассказал РИА Новости вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Идею продления праздничных выходных парламентарий высказал в начале апреля. По его словам, это поможет россиянам заняться огородами и заготовить больше продуктов на осень, а также позволит им больше общаться другом с другом.

Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион вправе продлять праздники (самостоятельно. — NEWS.ru), — сообщил парламентарий.

Он добавил, что вместе с коллегами будет обращаться с просьбами о продлении майских праздников к властям регионов, где это важно для сельского хозяйства.

Ранее идею о 10-дневных выходных в мае поддержал сенатор Иван Абрамов. Он пояснил, что в нынешние непросты времена люди психологически выгорают и им следует дать передышку.

В Госдуме, в свою очередь, высказались против инициативы. В нижней палате парламента отметили, что это негативно отразится на экономике страны, которая сейчас переживает не лучшие времена.

Выходными днями в мае 2022 года объявлены дни с 1-го по 3-е и с 7-го по 10-е число.