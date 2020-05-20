Досрочный выход на пенсию назвали элегантной корректировкой реформы

https://static.news.ru/photo/f928db5a-9aa3-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение изменить порядок досрочного выхода на пенсию необходимо поддержать. На фоне пандемии COVID-19 снизилось количество рабочих мест, и граждане старшего возраста попали в непростую ситуацию. Увольнения могут коснуться их в первую очередь, а трудоустроиться вновь сложно.

То, что они на 3 года раньше смогут оформить пенсию — очень правильная мера, считает заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

По его словам, изменение законодательства является элегантной корректировкой реформы, которую мало кто в России оценивает положительно, пишут «Невские новости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что антикризисная мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию обсуждается в правительстве РФ. Она является частью рабочей версии общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.