Реестр СМИ-иноагентов пополнился новыми лицами и одной компанией Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов компанию Bookmate и ряд общественных деятелей

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов новые лица и компании. В это раз в список вошла ирландская компания Bookmate, создающая мобильный сервис для чтения книг по подписке, а также несколько физических лиц — журналисты и общественные деятели Екатерина Котрикадзе, Михаил Беньяш, Наталья Синдеева, Тарас Березовец, Иван Яковина и Владимир Роменский.

По данным ведомства, вышеназванные люди и компании занимались политической деятельностью и получали доходы с Украины.

Ранее Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов общество «Иновещание». Его учредил политолог Валерий Соловей (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). В документе также сказано, что речь идет о добросовестном выполнении Соловьевым требований закона для иностранных агентов, «направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности».

В список также вошли продюсер Александр Роднянский, экс-депутат Госдум Илья Пономарев. В реестр СМИ-иноагентов включили журналиста и писателя Михаила Зыгаря.