«Редкая удача»: военэксперты объяснили, как обломки Storm Shadow помогут РФ Военэксперты Дандыкин и Литовкин: изучив обломки Storm Shadow, инженеры найдут интересные решения

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Ракета большой дальности Storm Shadow

Изучив обломки англо-французской малозаметной крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow, российские инженеры смогут найти интересные конструкторские решения, считают военные эксперты Василий Дандыкин и Виктор Литовкин. По словам Дандыкина, как минимум, при изучении боеприпасов можно будет сверить старые и новые тактико-технические характеристики.

Конечно же, какие-то интересные конструкторские изменения вполне могли быть внесены в конструкцию британско-французской ракеты Storm Shadow. Например, система, помогающая ракете преодолевать препятствия, может быть совершенно новой. Все же развивается и не стоит на месте. Так что нашим конструкторам может быть полезно хотя бы сверить старые ТТХ с новыми. А вопросы к траектории полета и так далее все равно у наших КБ присутствуют. Так что это, конечно, редкая удача, — заявил Дандыкин.

Литовкин добавил, что на Storm Shadow может быть установлены новая система управления. При этом он отметил, что российские инженеры хорошо осведомлены о боеприпасах стран Североатлантического альянса и их способностях.

Как минимум, на них может быть установлена новая система управления или корпус начали исполнять из новых материалов. Но принципиально нового ничего там нет. Так как мы сами находимся на крайне высоком уровне производства крылатых ракет. И как летают, и на что способны крылатые ракеты стран НАТО, мы хорошо осведомлены уже достаточно давно, — заявил Литовкин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы противовоздушной обороны перехватили 158 ракет HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских БПЛА. Кроме того, он уточнил, что российские военнослужащие уничтожили 16 танков Leopard в зоне спецоперации.