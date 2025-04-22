Редька слаще меда? Да запросто! Вырастите на огороде вкуснятину: вот как

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Хотите хрустящую, сочную и невероятно сладкую редьку? Да запросто! Чтобы избавиться от горечи, нужно знать несколько хитростей природы. С ними вы вырастите на своем огороде настоящую вкуснятину — редька будет слаще меда.

Выбираем правильный сорт:

«клык слона» — сладкая даже в сыром виде;

«зеленая богиня» — с ореховым послевкусием;

«малиновый шар» — гибрид с генетически низкой горечью.

Секрет полива:

за три недели до сбора резко уменьшаем полив;

последние 10 дней не поливаем вообще — растение накапливает сахара.

Раз в две недели подкармливаем: древесной золой (1 стакан на 10 л) и раствором борной кислоты (2 г на ведро). При ночных заморозках до –3 °C не укрываем — легкий стресс делает корнеплоды слаще!

Хитрость сбора: выкапываем через день после дождя — в это время горечь «уходит» в ботву.

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