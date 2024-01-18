Reddit бросит вызов Facebook на бирже Reuters: Reddit планирует провести IPO в марте

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Социальная медиаплатформа Reddit разработала подробные планы по проведению первичного размещения акций (IPO) в марте, двигаясь к листингу, к которому она стремилась на протяжении более трех лет, пишет Reuters. В агентстве отметили, что такой шаг является своеобразным вызовом TikTok и Facebook (деятельность в РФ запрещена) в условиях жесткой конкуренции за рекламу.

Источники рассказали агентству, что размещение акций на бирже также станет проверкой готовности пользователей платформы поддержать дебют компании на фондовом рынке. Это будет первое IPO крупной социальной медиакомпании после дебюта Pinterest в 2019 году.

Известно, что Reddit подала заявку на IPO еще в декабре 2021 года. Компания планирует обнародовать планы в конце февраля и запустить роуд-шоу в начале марта, а завершить IPO хотят к концу марта, добавили источники.

По данным агентства, компания, стоимость которой в ходе раунда финансирования в 2021 году была оценена почти в $10 млрд, хочет продать около 10% своих акций в ходе размещения.

В августе 2023 года Мировой суд Таганского района столицы оштрафовал американскую компанию Reddit на 2 млн рублей. Причиной штрафа стало неудаление недостоверной информации о специальной военной операции ВС РФ на Украине, а также сведений о движении АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).