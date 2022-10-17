Редчайший лечебный гриб обнаружили в Подмосковье В Подмосковье нашли редчайший лечебный гриб — саркосому шаровидную

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Гриб саркосома шаровидная

В Волоколамском городском округе Московской области специалисты обнаружили один из самых редких и при этом лечебных грибов Подмосковья — саркосому шаровидную, сообщает «Радио 1» со ссылкой на министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова.

По словам главы подмосковного Минэкологии, редчайший гриб произрастает на особо охраняемой природной территории (ООПТ). Этот вид очень требователен к экологии и местообитанию, в связи с чем его появление свидетельствует о хорошем состоянии памятника природы и благоприятных условиях для появления новых грибов и растений, уточнил подмосковный министр.

В Минэкологии Подмосковья также сообщили, что в границах ООПТ специалисты впервые обнаружили пальчатокоренник балтийский, который является таким же редким растением семейства орхидных.

Существует предположение, что саркосома обладает лечебными свойствами, а также пригодна для употребления в пищу. Однако в Минэкологии Московской области не рекомендуют жителям проверять это на практике, поскольку гриб не относится к числу съедобных, более того, за его сбор можно получить штраф.

Между тем грибы, растущие вдоль трасс, опасных производств и около загрязненных химикатами полей, могут накапливать вредные вещества и вредить здоровью печени, рассказала ранее нутрициолог, специалист по функциональному питанию и здоровому образу жизни Тамара Синько.