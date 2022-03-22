Red Wings решила вернуть восемь самолётов Airbus иностранным собственникам

Отечественная авиакомпания Red Wings собирается вернуть все восемь самолётов Airbus иностранным владельцам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в руководстве авиаперевозчика. Отмечается, что на такой шаг компания пошла, чтобы избежать изъятия лайнеров Sukhoi Superjet. По данным газеты, российские авиакомпании также опасаются, что в скором времени могут быть запрещены любые формы технического обслуживания самолётов Airbus в стране. Такого рода ограничения уже ввели Соединённые Штаты в отношении самолётов Boeing.

Совет директоров принял такое решение, осталось получить разрешение правкомиссии на вывоз [самолётов], — сказал собеседник издания.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации. Мера даёт возможность регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им отечественные сертификаты лётной годности. Документ позволяет сохранить парк иностранных самолётов и эксплуатировать их на внутренних линиях.

Сроки сертификации технических средств обеспечения безопасности в целях экономии средств будут перенесены с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года.