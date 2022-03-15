Red Wings начнет полёты из Москвы в Анталью

С 17 марта авиакомпания Red Wings начинает полёты в Анталью из аэропорта Домодедово (Москва), сообщается на официальном сайте авиаперевозчика. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

Пока продажи открыты до начала лета — до 29 мая включительно, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что самолёты Sukhoi Superjet 100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в Авиационном регистре Российской Федерации и застрахованы российскими страховыми компаниями. Это позволит выполнить обязательства перед пассажирами международных рейсов.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов в Азербайджан и Армению. С 21 марта возобновится авиасообщение с Баку, а с 22 марта с Ереваном. По каждому направлению планируется пока по одному рейсу из Шереметьево. Полёты также будут выполняться на российских воздушных судах SSJ 100.