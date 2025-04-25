Рецепт вкуснейшей рыбы на мангале: скумбрия будет таять во рту

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Рецепт вкуснейшей рыбы на мангале: скумбрия будет таять во рту

Скоро майские праздники — пора вылазок на природу и шашлыков. Все уже с нетерпением ждут долгожданного отдыха, когда единственной важной задачей будет замариновать мясо. А если вы устали от него, то предлагаем вам приготовить рыбу на мангале!

Пошаговый рецепт, как приготовить рыбу на мангале на решетке

Вам понадобится две скумбрии, лимон и две щепотки соли. И все! В руках умелого повара рыба на мангале превратится в произведение искусства.

1. Маринад для рыбы на мангале в этом случае готовить особо не надо. Для приготовления блюда нужно лишь нарезать лимон. Шинкуем тонкими кольцами.

2. Лучше заранее вытащить скумбрию из холодильника. Если вы для приготовления рыбы на мангале выбрали неочищенную тушку, то ее нужно выпотрошить, отрезать хвост и голову.

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3. Чтобы у вас получилась вкусная рыба на мангале, нужно разрезать каждую скумбрию вдоль, чтобы затем она пропиталась лимонным соком.

4. Это простой способ приготовления рыбы на мангале, так как готовится она очень быстро. Делается это следующим образом: размещаем скумбрию на решетке и совершаем «приправные манипуляции»: солим и кладем кружочки лимона.

5. При приготовлении на мангале рыба должна лежать плотно на решетке. Секрет вкусной скумбрии на углях заключается в том, что лимон выделяет сок. Он является отличным маринадом для рыбы на мангале.

Скумбрия готовится примерно минут 15. И больше ничего делать не нужно! Очень простой рецепт приготовления лучшей рыбы на мангале.

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