Торт «Мишка», приготовленный по рецепту советской кухни, покоряет простотой и нежным вкусом. Воздушные песочные коржи, пропитанные сметанным кремом, с легкой шоколадной ноткой — идеальный десерт, который тает во рту.
Ингредиенты
Тесто:
- 400 г муки;
- 200 г сметаны;
- 150 г сахара;
- 100 г сливочного масла;
- 2 ст. л. какао;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Крем:
- 500 г густой сметаны (25–30%);
- 150 г сахарной пудры.
Пошаговый рецепт:
- Тесто. Смешайте сметану, сахар и растопленное масло. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Разделите на 2 части, в одну добавьте какао.
- Коржи. Раскатайте 6 тонких пластов (3 светлых, 3 темных), выпекайте при 180°C 7–10 минут.
- Крем. Взбейте сметану с сахарной пудрой до густоты.
- Сборка. Чередуйте коржи, промазывая кремом. Верхний слой покройте глазурью (растопленный шоколад + сливки).
- Пропитка. Оставьте в холодильнике на 8–12 часов.
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