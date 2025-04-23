Торт «Мишка», приготовленный по рецепту советской кухни, покоряет простотой и нежным вкусом. Воздушные песочные коржи, пропитанные сметанным кремом, с легкой шоколадной ноткой — идеальный десерт, который тает во рту.

Ингредиенты

Тесто:

  • 400 г муки;
  • 200 г сметаны;
  • 150 г сахара;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 ст. л. какао;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Крем:

  • 500 г густой сметаны (25–30%);
  • 150 г сахарной пудры.

Пошаговый рецепт:

  1. Тесто. Смешайте сметану, сахар и растопленное масло. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Разделите на 2 части, в одну добавьте какао.
  2. Коржи. Раскатайте 6 тонких пластов (3 светлых, 3 темных), выпекайте при 180°C 7–10 минут.
  3. Крем. Взбейте сметану с сахарной пудрой до густоты.
  4. Сборка. Чередуйте коржи, промазывая кремом. Верхний слой покройте глазурью (растопленный шоколад + сливки).
  5. Пропитка. Оставьте в холодильнике на 8–12 часов.

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