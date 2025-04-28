Хотите удивить гостей и домочадцев? Этот рецепт скумбрии с нестандартной начинкой заставит всех ахнуть! Готовится просто, а результат покоряет даже гурманов.
Ингредиенты:
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скумбрия — 2 шт. (крупные);
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шампиньоны — 200 г;
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плавленый сыр — 100 г;
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чеснок — 3 зубчика;
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лимон — 1/2 шт.;
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специи: соль, перец, прованские травы.
Приготовление:
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Рыбу очистите, удалите хребет, оставив хвост и голову.
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Грибы обжарьте с чесноком, смешайте с сыром.
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Нафаршируйте рыбу, заверните в фольгу «конфеткой».
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Запекайте 25 минут при 200 °C, затем 5 минут без фольги.
Секреты успеха:
✔ Грибы дают насыщенный «лесной» вкус
✔ Сыр создает кремовую текстуру
✔ Лимонный сок перед подачей освежает
Эта скумбрия станет вашим фирменным блюдом — готовьте для особых случаев или просто чтобы порадовать семью. Гарантируем: после такого рецепта обычная жареная рыба покажется скучной!
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