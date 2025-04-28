Рецепт «Скумбрия в шоке» — фаршируем рыбку так и получаем очуменное блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить гостей и домочадцев? Этот рецепт скумбрии с нестандартной начинкой заставит всех ахнуть! Готовится просто, а результат покоряет даже гурманов.

Ингредиенты:

скумбрия — 2 шт. (крупные);

шампиньоны — 200 г;

плавленый сыр — 100 г;

чеснок — 3 зубчика;

лимон — 1/2 шт.;

специи: соль, перец, прованские травы.

Приготовление:

Рыбу очистите, удалите хребет, оставив хвост и голову. Грибы обжарьте с чесноком, смешайте с сыром. Нафаршируйте рыбу, заверните в фольгу «конфеткой». Запекайте 25 минут при 200 °C, затем 5 минут без фольги.

Секреты успеха:

✔ Грибы дают насыщенный «лесной» вкус

✔ Сыр создает кремовую текстуру

✔ Лимонный сок перед подачей освежает

Эта скумбрия станет вашим фирменным блюдом — готовьте для особых случаев или просто чтобы порадовать семью. Гарантируем: после такого рецепта обычная жареная рыба покажется скучной!

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