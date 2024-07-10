Рецепт горошницы — сытной постной гороховой каши

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Горощница

Гороховая каша отлично утоляет голод и богата микроэлементами. Делимся простым пошаговым рецептом домашней горошницы.

Ингредиенты

Горох — 300 г;

вода — 900 мл;

лавровый лист — 2 шт. по желанию;

растительное масло — 2 ст. л. по желанию;

соль — по вкусу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Горох

Способ приготовления

Промойте горох, засыпьте в кастрюлю, залейте 3 стаканами воды и оставьте на 10–12 часов. За это время горох размякнет и разбухнет.

Слейте воду, пересыпьте горох в сотейник или кастрюлю для варки. Залейте 900 мл воды, при желании добавьте лаврушку, доведите до кипения.

Варите на слабом огне 1–1,5 часа. В процессе снимайте пену и при необходимости подливайте немного воды. Готовьте до желаемой консистенции: чем дольше варится каша, тем мягче и однороднее она становится.

Вытащите лавровые листья. Влейте масло (если хотите) и посолите по вкусу, перемешайте.

Горошница готова!

калорийность — 120 ккал;

время приготовления — 14 часов (с замачиванием).

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