Рецепт домашней шаурмы: вкусно и безопасно

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Рецепт домашней шаурмы

Сегодня поделимся рецептом домашней шаурмы, которая получается такой же вкусной и хрустящей, как знаменитый стритфуд. Но при этом вы совершенно точно знаете, что положили в начинку.

Ингредиенты:

филе куриного бедра — 1 кг;

помидор — 1 шт.;

капуста — 300 гр.;

огурцы — 2 шт.;

лаваш — 4 шт.;

подсолнечное масло — 3 ст. л.;

майонез, кетчуп, соль, перец, приправы — по вкусу

Фото: Shutterstock/FOTODOM Безопасная и вкусная шаурма

Куриное мясо замариновать в смеси масла, соли и перца. Запечь в духовке до готовности. Немного остудить, нарезать кубиками. Помидоры и огурцы нарезать соломкой. Капусту нашинковать на специальной терке, посолить, тщательно перетереть руками.

Лаваш смазать майонезом и кетчупом, положить куриное мясо, овощи, добавить еще соусов, если необходимо. Завернуть лаваш в рулет и запекать в электрогриле на полной мощности в течение 3–5 минут, или на сухой раскаленной сковороде без крышки в течение 4 минут с каждой стороны.

Калорийность на 100 гр.: 172,93 ккал. БЖУ: 10,25/7,63/15,46.

Время приготовления домашней шаурмы — 1,5 часа.

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