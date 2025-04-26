Рецепт для похудения: зеленый смузи. Едим — и вес уходит

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Если ты ищешь низкокалорийный, но сытный вариант перекуса, этот смузи — идеальный выбор. Он богат клетчаткой, витаминами и при этом отлично утоляет голод, не перегружая рацион лишними калориями.

Ингредиенты на 1 порцию (300–350 мл):

1 спелый банан (можно замороженный) — для сладости и густоты;

1 горсть свежего шпината (примерно 50 г) — источник железа и клетчатки;

1/2 зеленого яблока (без кожуры) — для свежести и пектина;

1 ч. л. семян льна или чиа — для омега-3 и сытности;

150 мл воды или несладкого миндального молока (можно заменить кокосовым).

Приготовление:

Просто смешай все ингредиенты в блендере до однородной массы. Если хочешь более жидкую консистенцию, добавь еще немного воды.

Пищевая ценность (на порцию):

калории: ~180–200 ккал;

белки: 3–4 г;

жиры: 2–3 г (полезные из семян);

углеводы: 35–40 г (в основном натуральные сахара из фруктов);

клетчатка: 6–8 г (что помогает пищеварению и насыщению).

Этот смузи — отличный вариант для завтрака или перекуса. Он дает энергию, поддерживает метаболизм и не вредит фигуре. Можно добавить немного имбиря или лимонного сока для яркого вкуса!

Ранее сообщалось, что, если вы следите за фигурой, но хотите побаловать себя вкусным десертом, эти оладьи — отличный вариант. Они низкокалорийные, с высоким содержанием клетчатки и готовятся без сахара и муки высшего сорта. На порцию выходит около 180 ккал.