Если ты ищешь низкокалорийный, но сытный вариант перекуса, этот смузи — идеальный выбор. Он богат клетчаткой, витаминами и при этом отлично утоляет голод, не перегружая рацион лишними калориями.
Ингредиенты на 1 порцию (300–350 мл):
- 1 спелый банан (можно замороженный) — для сладости и густоты;
- 1 горсть свежего шпината (примерно 50 г) — источник железа и клетчатки;
- 1/2 зеленого яблока (без кожуры) — для свежести и пектина;
- 1 ч. л. семян льна или чиа — для омега-3 и сытности;
- 150 мл воды или несладкого миндального молока (можно заменить кокосовым).
Приготовление:
Просто смешай все ингредиенты в блендере до однородной массы. Если хочешь более жидкую консистенцию, добавь еще немного воды.
Пищевая ценность (на порцию):
- калории: ~180–200 ккал;
- белки: 3–4 г;
- жиры: 2–3 г (полезные из семян);
- углеводы: 35–40 г (в основном натуральные сахара из фруктов);
- клетчатка: 6–8 г (что помогает пищеварению и насыщению).
Этот смузи — отличный вариант для завтрака или перекуса. Он дает энергию, поддерживает метаболизм и не вредит фигуре. Можно добавить немного имбиря или лимонного сока для яркого вкуса!
Ранее сообщалось, что, если вы следите за фигурой, но хотите побаловать себя вкусным десертом, эти оладьи — отличный вариант. Они низкокалорийные, с высоким содержанием клетчатки и готовятся без сахара и муки высшего сорта. На порцию выходит около 180 ккал.