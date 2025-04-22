Зеленые щи со щавелем и яйцом — легкое, витаминное блюдо, идеальное для похудения. Они низкокалорийные, но сытные, богаты клетчаткой и белком, а яркий вкус щавеля добавляет им свежести.
Ингредиенты на 2 порции:
- 500 мл воды или овощного бульона;
- 200 г щавеля (промыть, нарезать);
- 1 небольшая картофелина (100 г, нарезать кубиками);
- 1 морковь (50 г, натереть);
- 1 луковица (50 г, мелко нарезать);
- 1 яйцо (вареное вкрутую);
- 50 г зеленого лука;
- 1 ч. л. оливкового масла;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление
- В кастрюле разогреть масло, пассеровать лук и морковь 3–4 минуты.
- Добавить картофель, залить бульоном, варить 10 минут.
- Положить щавель, варить еще 5 минут. Посолить, поперчить.
- Подавать с половинкой яйца и зеленым луком.
Пищевая ценность на порцию:
- Калории: ~120 ккал;
- Белки: 6 г;
- Жиры: 4 г (из них 1 г — насыщенные);
- Углеводы: 15 г;
- Клетчатка: 3 г.
Блюдо отлично впишется в рацион при похудении: мало калорий, но много витаминов (А, С, железо). Можно уменьшить калорийность, убрав картофель или заменив его сельдереем.
Ранее сообщалось, что, когда хочется чего-то сытного, но не хочется нарушать диету, этот рецепт — идеальный вариант. Он готовится быстро, содержит минимум калорий и максимум белка, что особенно важно при снижении веса. На порцию выходит около 220 ккал.