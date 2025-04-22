Зеленые щи со щавелем и яйцом — легкое, витаминное блюдо, идеальное для похудения. Они низкокалорийные, но сытные, богаты клетчаткой и белком, а яркий вкус щавеля добавляет им свежести.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 500 мл воды или овощного бульона;
  • 200 г щавеля (промыть, нарезать);
  • 1 небольшая картофелина (100 г, нарезать кубиками);
  • 1 морковь (50 г, натереть);
  • 1 луковица (50 г, мелко нарезать);
  • 1 яйцо (вареное вкрутую);
  • 50 г зеленого лука;
  • 1 ч. л. оливкового масла;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление

  1. В кастрюле разогреть масло, пассеровать лук и морковь 3–4 минуты.
  2. Добавить картофель, залить бульоном, варить 10 минут.
  3. Положить щавель, варить еще 5 минут. Посолить, поперчить.
  4. Подавать с половинкой яйца и зеленым луком.

Пищевая ценность на порцию:

  • Калории: ~120 ккал;
  • Белки: 6 г;
  • Жиры: 4 г (из них 1 г — насыщенные);
  • Углеводы: 15 г;
  • Клетчатка: 3 г.

Блюдо отлично впишется в рацион при похудении: мало калорий, но много витаминов (А, С, железо). Можно уменьшить калорийность, убрав картофель или заменив его сельдереем.

Ранее сообщалось, что, когда хочется чего-то сытного, но не хочется нарушать диету, этот рецепт — идеальный вариант. Он готовится быстро, содержит минимум калорий и максимум белка, что особенно важно при снижении веса. На порцию выходит около 220 ккал.