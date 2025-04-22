Рецепт для похудения: зеленые щи. Едим — и килограммы уходят

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Зеленые щи со щавелем и яйцом — легкое, витаминное блюдо, идеальное для похудения. Они низкокалорийные, но сытные, богаты клетчаткой и белком, а яркий вкус щавеля добавляет им свежести.

Ингредиенты на 2 порции:

500 мл воды или овощного бульона;

200 г щавеля (промыть, нарезать);

1 небольшая картофелина (100 г, нарезать кубиками);

1 морковь (50 г, натереть);

1 луковица (50 г, мелко нарезать);

1 яйцо (вареное вкрутую);

50 г зеленого лука;

1 ч. л. оливкового масла;

соль, перец по вкусу.

Приготовление

В кастрюле разогреть масло, пассеровать лук и морковь 3–4 минуты. Добавить картофель, залить бульоном, варить 10 минут. Положить щавель, варить еще 5 минут. Посолить, поперчить. Подавать с половинкой яйца и зеленым луком.

Пищевая ценность на порцию:

Калории: ~120 ккал;

Белки: 6 г;

Жиры: 4 г (из них 1 г — насыщенные);

Углеводы: 15 г;

Клетчатка: 3 г.

Блюдо отлично впишется в рацион при похудении: мало калорий, но много витаминов (А, С, железо). Можно уменьшить калорийность, убрав картофель или заменив его сельдереем.

Ранее сообщалось, что, когда хочется чего-то сытного, но не хочется нарушать диету, этот рецепт — идеальный вариант. Он готовится быстро, содержит минимум калорий и максимум белка, что особенно важно при снижении веса. На порцию выходит около 220 ккал.