Рецепт для похудения: вкусный завтрак. Едим — и килограммы уходят

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Когда худеешь, важно начинать день с сытного, но легкого завтрака, чтобы зарядиться энергией без лишних калорий. Предлагаю простой вариант с яйцами и бутербродами на цельнозерновом хлебе — это вкусно, полезно и не мешает сбросу веса.

Рецепт

Яичница-болтунья: 2 яйца взбейте с 1 ст. л. молока (1,5%), посолите. Обжарьте на антипригарной сковороде без масла (или с 1 ч. л. оливкового). Подавайте с зеленью. Бутерброды: 2 ломтика цельнозернового хлеба (по 30 г) слегка подсушите. Намажьте 30 г творожного сыра (5–10% жирности) и выложите сверху 50 г нарезанных овощей (огурец, помидор, лист салата).

Пищевая ценность на порцию

Калории: ~350–400 ккал

Белки: ~25 г

Жиры: ~15 г (из них полезные — омега-3 из яиц)

Углеводы: ~30 г (преимущественно медленные, из хлеба и овощей)

Такой завтрак богат белком и клетчаткой, надолго даст чувство сытости и не вызовет скачка сахара в крови. Можно варьировать начинку: вместо творожного сыра — авокадо (1/4 плода) или кусочек запеченной куриной грудки. Главное — не переборщить с жирами и порцией хлеба. Приятного аппетита и хорошего дня!

Ранее сообщалось: когда хочется чего-то сытного, но не хочется нарушать диету, этот рецепт хот-дога — идеальный вариант. Он готовится быстро, содержит минимум калорий и максимум белка, что особенно важно при снижении веса. На порцию выходит около 220 ккал.