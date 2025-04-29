Рецепт для похудения: ужин с курой и гречкой. Едим — и вес уходит

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Когда хочется вкусно поесть без угрызений совести, это идеальное сочетание — полезная гречка и нежная запеченная курица. Блюдо получается настолько сытным, что даже на диете вы не почувствуете себя обделенным.

На 2 порции:

1 куриное филе (около 200 г)

½ стакана гречки

1 ч.л. оливкового масла

1 зубчик чеснока

100 г брокколи (можно замороженной)

Специи: паприка, прованские травы, соль, черный перец

Приготовление:

Филе промокнуть салфеткой, натереть специями, сбрызнуть маслом. Завернуть в фольгу с измельченным чесноком. Запекать при 180°C 25 минут, затем раскрыть фольгу и подрумянить еще 5 минут. Гречку промыть, залить водой (1:2), варить под крышкой 15 минут. Брокколи отварить на пару 5-7 минут или бросить в кипяток на 3 минуты.

Подача: Выложить рассыпчатую гречку, рядом — нарезанную полосками курицу и брокколи. Можно сбрызнуть лимонным соком.

КБЖУ на порцию:

Калории: 280-300 ккал

Белки: 30 г

Жиры: 5 г

Углеводы: 35 г

Почему это работает для похудения:

Гречка дает долгие углеводы и клетчатку

Куриное филе — чистый белок почти без жира

Брокколи добавляет объема с минимумом калорий

Совет: готовьте сразу 2 порции — на следующий день блюдо будет ещё вкуснее!

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