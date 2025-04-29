Когда хочется вкусно поесть без угрызений совести, это идеальное сочетание — полезная гречка и нежная запеченная курица. Блюдо получается настолько сытным, что даже на диете вы не почувствуете себя обделенным.
На 2 порции:
- 1 куриное филе (около 200 г)
- ½ стакана гречки
- 1 ч.л. оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- 100 г брокколи (можно замороженной)
- Специи: паприка, прованские травы, соль, черный перец
Приготовление:
- Филе промокнуть салфеткой, натереть специями, сбрызнуть маслом. Завернуть в фольгу с измельченным чесноком.
- Запекать при 180°C 25 минут, затем раскрыть фольгу и подрумянить еще 5 минут.
- Гречку промыть, залить водой (1:2), варить под крышкой 15 минут.
- Брокколи отварить на пару 5-7 минут или бросить в кипяток на 3 минуты.
Подача: Выложить рассыпчатую гречку, рядом — нарезанную полосками курицу и брокколи. Можно сбрызнуть лимонным соком.
КБЖУ на порцию:
- Калории: 280-300 ккал
- Белки: 30 г
- Жиры: 5 г
- Углеводы: 35 г
Почему это работает для похудения:
- Гречка дает долгие углеводы и клетчатку
- Куриное филе — чистый белок почти без жира
- Брокколи добавляет объема с минимумом калорий
Совет: готовьте сразу 2 порции — на следующий день блюдо будет ещё вкуснее!
Ранее сообщалось, что кабачки с чесноком в духовке — это легкое и полезное блюдо, идеальное для похудения. На 100 г приходится всего 50 ккал.