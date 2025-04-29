Когда хочется вкусно поесть без угрызений совести, это идеальное сочетание — полезная гречка и нежная запеченная курица. Блюдо получается настолько сытным, что даже на диете вы не почувствуете себя обделенным.

На 2 порции:

  • 1 куриное филе (около 200 г)
  • ½ стакана гречки
  • 1 ч.л. оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 г брокколи (можно замороженной)
  • Специи: паприка, прованские травы, соль, черный перец

Приготовление:

  1. Филе промокнуть салфеткой, натереть специями, сбрызнуть маслом. Завернуть в фольгу с измельченным чесноком.
  2. Запекать при 180°C 25 минут, затем раскрыть фольгу и подрумянить еще 5 минут.
  3. Гречку промыть, залить водой (1:2), варить под крышкой 15 минут.
  4. Брокколи отварить на пару 5-7 минут или бросить в кипяток на 3 минуты.

Подача: Выложить рассыпчатую гречку, рядом — нарезанную полосками курицу и брокколи. Можно сбрызнуть лимонным соком.

КБЖУ на порцию:

  • Калории: 280-300 ккал
  • Белки: 30 г
  • Жиры: 5 г
  • Углеводы: 35 г

Почему это работает для похудения:

  • Гречка дает долгие углеводы и клетчатку
  • Куриное филе — чистый белок почти без жира
  • Брокколи добавляет объема с минимумом калорий

Совет: готовьте сразу 2 порции — на следующий день блюдо будет ещё вкуснее!

Ранее сообщалось, что кабачки с чесноком в духовке — это легкое и полезное блюдо, идеальное для похудения. На 100 г приходится всего 50 ккал.