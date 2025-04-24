Ужин во время снижения веса должен быть питательным, но не тяжелым, чтобы не перегружать организм перед сном. Отличный вариант — нежирная говядина с овощами: много белка, минимум углеводов и максимум пользы.
Рецепт
- Говядина (вырезка или филе) — 150 г нарезать кубиками.
- Обжарить на 1 ч. л. оливкового масла до легкой корочки.
- Добавить 100 г брокколи, 1 морковь (нарезанную соломкой), половину луковицы.
- Залить 50 мл воды или бульона, тушить под крышкой 20–25 мин.
- Приправить солью, чесноком, перцем, зеленью.
Можно подать с листьями салата или стручковой фасолью (если нужны дополнительные овощи).
Пищевая ценность (на порцию)
- Калории: ~300–350 ккал
- Белки: ~30 г (отлично для сытости и мышц)
- Жиры: ~12 г (в основном полезные)
- Углеводы: ~10 г (из овощей)
Такой ужин не перегружает ЖКТ, дает долгое насыщение и помогает сохранять мышечную массу при дефиците калорий. Главное — не пережаривать мясо и не добавлять лишнего масла. Приятного аппетита!
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