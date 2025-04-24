Рецепт для похудения: ужин с говядиной. Едим — и вес уходит

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Ужин во время снижения веса должен быть питательным, но не тяжелым, чтобы не перегружать организм перед сном. Отличный вариант — нежирная говядина с овощами: много белка, минимум углеводов и максимум пользы.

Рецепт

Говядина (вырезка или филе) — 150 г нарезать кубиками. Обжарить на 1 ч. л. оливкового масла до легкой корочки. Добавить 100 г брокколи, 1 морковь (нарезанную соломкой), половину луковицы. Залить 50 мл воды или бульона, тушить под крышкой 20–25 мин. Приправить солью, чесноком, перцем, зеленью.

Можно подать с листьями салата или стручковой фасолью (если нужны дополнительные овощи).

Пищевая ценность (на порцию)

Калории: ~300–350 ккал

~300–350 ккал Белки: ~30 г (отлично для сытости и мышц)

~30 г (отлично для сытости и мышц) Жиры: ~12 г (в основном полезные)

~12 г (в основном полезные) Углеводы: ~10 г (из овощей)

Такой ужин не перегружает ЖКТ, дает долгое насыщение и помогает сохранять мышечную массу при дефиците калорий. Главное — не пережаривать мясо и не добавлять лишнего масла. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что рататуй с сыром — это легкое и вкусное блюдо, которое можно включить в рацион при похудении, если использовать нежирные ингредиенты и минимум масла. На порцию приходится всего 150 ккал.