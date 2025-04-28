Рецепт для похудения: творожные булочки. Едим — и вес уходит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru/Shutterstock

Даже на диете можно позволить себе ароматную выпечку, если приготовить ее из правильных ингредиентов. Эти творожные булочки получаются нежными, сытными и гораздо менее калорийными, чем обычные.

Ингредиенты (на 6 булочек):

Творог (обезжиренный или 5%) – 200 г

Яйцо (1 шт. + 1 белок для смазывания)

Овсяные отруби или цельнозерновая мука – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сахарозаменитель (стевия, эритрит) – по вкусу (или 1 ст. л. меда)

Ванилин – щепотка

Корица (по желанию)

Приготовление:

Творог разомните вилкой или взбейте блендером до гладкости. Добавьте яйцо, отруби/муку, разрыхлитель, подсластитель и ванилин. Замесите тесто – оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Разделите на 6 частей, сформируйте булочки, выложите на пергамент. Смажьте белком (для золотистой корочки) и посыпьте корицей. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до румяности.

Пищевая ценность (1 булочка):

Калории: ~80–90 ккал

~80–90 ккал Белки: 8 г

8 г Жиры: 2 г

2 г Углеводы: 6 г (меньше, если без меда)

Эти булочки отлично сочетаются с чаем или кофе, а благодаря творогу и отрубям надолго дают чувство сытости. Можно добавить в тесто немного изюма или кусочки яблока для разнообразия!

Ранее сообщалось, что диетические оладьи из индейки с кабачком — сочные, нежные и без лишних калорий. Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной еды. На порцию выходит всего 180 ккал.