Даже на диете можно позволить себе ароматную выпечку, если приготовить ее из правильных ингредиентов. Эти творожные булочки получаются нежными, сытными и гораздо менее калорийными, чем обычные.
Ингредиенты (на 6 булочек):
- Творог (обезжиренный или 5%) – 200 г
- Яйцо (1 шт. + 1 белок для смазывания)
- Овсяные отруби или цельнозерновая мука – 50 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сахарозаменитель (стевия, эритрит) – по вкусу (или 1 ст. л. меда)
- Ванилин – щепотка
- Корица (по желанию)
Приготовление:
- Творог разомните вилкой или взбейте блендером до гладкости.
- Добавьте яйцо, отруби/муку, разрыхлитель, подсластитель и ванилин. Замесите тесто – оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам.
- Разделите на 6 частей, сформируйте булочки, выложите на пергамент.
- Смажьте белком (для золотистой корочки) и посыпьте корицей.
- Выпекайте при 180°C 20–25 минут до румяности.
Пищевая ценность (1 булочка):
- Калории: ~80–90 ккал
- Белки: 8 г
- Жиры: 2 г
- Углеводы: 6 г (меньше, если без меда)
Эти булочки отлично сочетаются с чаем или кофе, а благодаря творогу и отрубям надолго дают чувство сытости. Можно добавить в тесто немного изюма или кусочки яблока для разнообразия!
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