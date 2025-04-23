Рецепт для похудения: овощи гриль. Едим — и килограммы уходят

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Овощи-гриль — идеальный вариант для тех, кто худеет: низкокалорийные, богатые клетчаткой и очень вкусные. Готовятся просто, а сочетать можно любые сезонные овощи — вот мой любимый рецепт.

Ингредиенты (на 2 порции)

1 кабачок (200 г)

1 баклажан (200 г)

1 болгарский перец (150 г)

5-6 шампиньонов (100 г)

1 красная луковица (100 г)

1 ст. л. оливкового масла (10 г)

Соль, перец, прованские травы по вкусу

Приготовление:

Овощи нарежьте крупными кусками (кабачок и баклажан — кружками, перец — полосками, грибы — пополам, лук — кольцами). Сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчите, добавьте травы. Жарьте на гриле или в духовке (200 °C) 15–20 минут до мягкости и румяной корочки.

Пищевая ценность на порцию (примерно):

Калории: 120–130 ккал

Белки: 4–5 г

Жиры: 5–6 г (в основном из масла)

Углеводы: 15–18 г

Клетчатка: 5–7 г

Ранее сообщалось, что греческий томатный суп — это легкое, ароматное и низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Оно готовится из простых ингредиентов, богато витаминами и не перегружает организм лишними калориями.