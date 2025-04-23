Овощи-гриль — идеальный вариант для тех, кто худеет: низкокалорийные, богатые клетчаткой и очень вкусные. Готовятся просто, а сочетать можно любые сезонные овощи — вот мой любимый рецепт.
Ингредиенты (на 2 порции)
- 1 кабачок (200 г)
- 1 баклажан (200 г)
- 1 болгарский перец (150 г)
- 5-6 шампиньонов (100 г)
- 1 красная луковица (100 г)
- 1 ст. л. оливкового масла (10 г)
- Соль, перец, прованские травы по вкусу
Приготовление:
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Овощи нарежьте крупными кусками (кабачок и баклажан — кружками, перец — полосками, грибы — пополам, лук — кольцами).
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Сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчите, добавьте травы.
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Жарьте на гриле или в духовке (200 °C) 15–20 минут до мягкости и румяной корочки.
Пищевая ценность на порцию (примерно):
- Калории: 120–130 ккал
- Белки: 4–5 г
- Жиры: 5–6 г (в основном из масла)
- Углеводы: 15–18 г
- Клетчатка: 5–7 г
Ранее сообщалось, что греческий томатный суп — это легкое, ароматное и низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Оно готовится из простых ингредиентов, богато витаминами и не перегружает организм лишними калориями.