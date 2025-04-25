Рецепт для похудения: куриный суп. Едим — и вес уходит

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Когда худеешь, обед должен быть сытным, но не тяжелым — чтобы сохранить энергию без вреда для фигуры. Предлагаю проверенный рецепт овощного супа с курицей, который готовится за 30 минут и отлично вписывается в диету.

Рецепт (на 2 порции)

В кастрюлю налейте 1,5 л воды, добавьте 200 г куриной грудки (без кожи). Варите 20 минут, снимая пену. Добавьте 1 нарезанную морковь, 1 луковицу, 2 стебля сельдерея и 1 болгарский перец. Варите 10 минут. Положите 200 г нарезанной цветной капусты или кабачка, 1 помидор без кожицы. Приправьте лавровым листом, черным перцем. За 5 минут до готовности добавьте зелень (петрушку, укроп).

Секреты вкуса

Для насыщенного бульона лук и морковь можно слегка обжарить на 1 ч. л. оливкового масла.

Если любите пряности — добавьте щепотку куркумы или сушеного чеснока.

Подавайте с долькой лимона: кислинка снижает аппетит.

Пищевая ценность (1 порция)

Калории: 180−200 ккал

Белки: 22 г (отлично насыщают)

Жиры: 3 г

Углеводы: 15 г (преимущественно клетчатка)

Этот суп хорош тем, что содержит минимум калорий, но много белка и клетчатки — идеально для длительного насыщения. Худейте с удовольствием!

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