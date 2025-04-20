Если вы хотите вкусно и сытно поесть без вреда для фигуры, эти котлеты — отличный вариант. Они богаты белком, хорошо насыщают и при этом довольно низкокалорийные.

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе
  • 50 г овсяных хлопьев
  • 1 яйцо
  • 1 небольшая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль, перец, специи по вкусу
  • 1 ст. л. оливкового масла для жарки

Приготовление:

  1. Куриное филе и лук измельчите в блендере или пропустите через мясорубку.
  2. Добавьте овсяные хлопья, яйцо, специи, выдавите чеснок и хорошо перемешайте.
  3. Сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки (можно запечь в духовке при 180 °C 20–25 минут).

Пищевая ценность на 100 г

  • Калории: ~150 ккал
  • Белки: 18 г
  • Жиры: 6 г
  • Углеводы: 8 г

Идеально сочетается с овощным салатом или гречкой.

Ранее сообщалось, что кабачки с чесноком в духовке — это легкое и полезное блюдо, идеальное для похудения. На 100 г приходится всего 50 ккал.