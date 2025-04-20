Рецепт для похудения: куриные котлеты с овсянкой. Едим — и вес уходит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите вкусно и сытно поесть без вреда для фигуры, эти котлеты — отличный вариант. Они богаты белком, хорошо насыщают и при этом довольно низкокалорийные.

Ингредиенты

500 г куриного филе

50 г овсяных хлопьев

1 яйцо

1 небольшая луковица

2 зубчика чеснока

Соль, перец, специи по вкусу

1 ст. л. оливкового масла для жарки

Приготовление:

Куриное филе и лук измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Добавьте овсяные хлопья, яйцо, специи, выдавите чеснок и хорошо перемешайте. Сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки (можно запечь в духовке при 180 °C 20–25 минут).

Пищевая ценность на 100 г

Калории: ~150 ккал

Белки: 18 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 8 г

Идеально сочетается с овощным салатом или гречкой.

Ранее сообщалось, что кабачки с чесноком в духовке — это легкое и полезное блюдо, идеальное для похудения. На 100 г приходится всего 50 ккал.