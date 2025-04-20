Если вы хотите вкусно и сытно поесть без вреда для фигуры, эти котлеты — отличный вариант. Они богаты белком, хорошо насыщают и при этом довольно низкокалорийные.
Ингредиенты
- 500 г куриного филе
- 50 г овсяных хлопьев
- 1 яйцо
- 1 небольшая луковица
- 2 зубчика чеснока
- Соль, перец, специи по вкусу
- 1 ст. л. оливкового масла для жарки
Приготовление:
- Куриное филе и лук измельчите в блендере или пропустите через мясорубку.
- Добавьте овсяные хлопья, яйцо, специи, выдавите чеснок и хорошо перемешайте.
- Сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки (можно запечь в духовке при 180 °C 20–25 минут).
Пищевая ценность на 100 г
- Калории: ~150 ккал
- Белки: 18 г
- Жиры: 6 г
- Углеводы: 8 г
Идеально сочетается с овощным салатом или гречкой.
Ранее сообщалось, что кабачки с чесноком в духовке — это легкое и полезное блюдо, идеальное для похудения. На 100 г приходится всего 50 ккал.